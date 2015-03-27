Німецько-український форум та Східний комітет німецької економіки у співпраці з українськими партнерами проводить у Києві сніданок з пресою

«Сьогодення і майбутнє українсько-німецьких відносин в сфері бізнесу»: 31 березня у Києві відбудеться зустріч директора Східного комітету німецької економіки та голови Німецько-українського Форуму, професора, д-ра Райнера Лінднера з українськими журналістами. Зустріч пройде у форматі прес-сніданку.

Будуть обговорюватися актуальні питання взаємодії українського та німецького бізнесу в кризовий та післякризовий періоди, а також співпраця в гуманітарній сфері.

Всі без винятку учасники зможуть обмінятися думками.

Серед учасників:

• Райнер Лінднер - професор, доктор, директор Східного комітету німецької економіки, голова Німецько-українського форуму.

• Коваленко-Шнайдер - керівник Центру німецької культури «Відерштраль».

• Володимир Леслі - голова Ради німців України.

• Богдан Хмельницький - голова правозахисної організації «Об'єднання Богдана Хмельницького».

• Олексій Кулагін - генеральний директор компанії «ОМОКС».

• Андреас Еске - представник в Україні ТМ Celox.

• Анатолій Гулей - доктор економічних наук, голова правління Української міжбанківської валютної біржі, екс-голова Ощадбанку України.

• Федір Левченко - доктор медичних наук, начальник Наукового центру військової медицини, екс-голова Військово-медичної академії МО України.

• Олександр Чижевський - академік архітектури, директор інституту, голова кваліфікаційної комісії архітекторів України.

• Дмитро Видрін - політолог, публіцист.

• Представники українських і міжнародних ЗМІ.

Дата:

31.03.2015

Час:

10:00

Місце:

Ресторан «Чайка» /ЖК «Чайка», вул. Лобановського, 7а

Графік:

• 09:00-09:30 - збір представників ЗМІ - учасників сніданку /майданчик перед Українським домом/

• 09:30-10:00 - трансфер до місця проведення сніданку /ЖК «Чайка»/

• 10:00-10:30 - кава і спілкування

• 10:30-12:00 - сніданок

• 12:00-12:30 - офіційна фотозйомка

• 12:30-13:00 - трансфер представників ЗМІ до місця збору /Київ/

Акредитація ЗМІ /+38 050 418 18 02, Вікторія/ закінчується о 12:00 за київським часом 29.03.2015.

У разі відсутності особистого транспорту необхідно забронювати місце для трансферу до місця проведення прес-сніданку.