Німецько-український форум та Східний комітет німецької економіки у співпраці з українськими партнерами проводить у Києві сніданок з пресою
«Сьогодення і майбутнє українсько-німецьких відносин в сфері бізнесу»: 31 березня у Києві відбудеться зустріч директора Східного комітету німецької економіки та голови Німецько-українського Форуму, професора, д-ра Райнера Лінднера з українськими журналістами. Зустріч пройде у форматі прес-сніданку.
Будуть обговорюватися актуальні питання взаємодії українського та німецького бізнесу в кризовий та післякризовий періоди, а також співпраця в гуманітарній сфері.
Всі без винятку учасники зможуть обмінятися думками.
Серед учасників:
• Райнер Лінднер - професор, доктор, директор Східного комітету німецької економіки, голова Німецько-українського форуму.
• Коваленко-Шнайдер - керівник Центру німецької культури «Відерштраль».
• Володимир Леслі - голова Ради німців України.
• Богдан Хмельницький - голова правозахисної організації «Об'єднання Богдана Хмельницького».
• Олексій Кулагін - генеральний директор компанії «ОМОКС».
• Андреас Еске - представник в Україні ТМ Celox.
• Анатолій Гулей - доктор економічних наук, голова правління Української міжбанківської валютної біржі, екс-голова Ощадбанку України.
• Федір Левченко - доктор медичних наук, начальник Наукового центру військової медицини, екс-голова Військово-медичної академії МО України.
• Олександр Чижевський - академік архітектури, директор інституту, голова кваліфікаційної комісії архітекторів України.
• Дмитро Видрін - політолог, публіцист.
• Представники українських і міжнародних ЗМІ.
Дата:
31.03.2015
Час:
10:00
Місце:
Ресторан «Чайка» /ЖК «Чайка», вул. Лобановського, 7а
Графік:
• 09:00-09:30 - збір представників ЗМІ - учасників сніданку /майданчик перед Українським домом/
• 09:30-10:00 - трансфер до місця проведення сніданку /ЖК «Чайка»/
• 10:00-10:30 - кава і спілкування
• 10:30-12:00 - сніданок
• 12:00-12:30 - офіційна фотозйомка
• 12:30-13:00 - трансфер представників ЗМІ до місця збору /Київ/
Акредитація ЗМІ /+38 050 418 18 02, Вікторія/ закінчується о 12:00 за київським часом 29.03.2015.
У разі відсутності особистого транспорту необхідно забронювати місце для трансферу до місця проведення прес-сніданку.