Автобус з людьми Колесникова зіткнувся з ВАЗом і загорівся: загинули 3 людей

В м. Донецьк на 123 км автошляху Донецьк-Запоріжжя (об`їзна дорога) сталося зіткнення легкового автомобіля "ВАЗ 21013" з автобусом "ЛАЗ-699", який перевозив працівників ЗАТ "Конті" з м. Вугледар до м. Донецька.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок зіткнення транспортні засоби з`їхали в кювет, перекинулись та загорілись. В результаті дорожньо-транспортної пригоди загинуло 3 особи та 15 осіб з травмами різних ступенів важкості госпіталізовано до лікарень міста.

Трьома відділеннями Державної пожежної охорони пожежу ліквідовано.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в Донецькій області.