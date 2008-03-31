Автобус з людьми Колесникова зіткнувся з ВАЗом і загорівся: загинули 3 людей
09:25, 31 березня 2008Разное
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ДТП у Донецьку
В м. Донецьк на 123 км автошляху Донецьк-Запоріжжя (об`їзна дорога) сталося зіткнення легкового автомобіля "ВАЗ 21013" з автобусом "ЛАЗ-699", який перевозив працівників ЗАТ "Конті" з м. Вугледар до м. Донецька.
Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок зіткнення транспортні засоби з`їхали в кювет, перекинулись та загорілись. В результаті дорожньо-транспортної пригоди загинуло 3 особи та 15 осіб з травмами різних ступенів важкості госпіталізовано до лікарень міста.
Трьома відділеннями Державної пожежної охорони пожежу ліквідовано.
На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в Донецькій області.
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