Джордж Буш поставив на вуха київську школу (фоторепортаж)

Як повідомляв УНІАН, Президент США Джордж БУШ разом з дружиною Лорою БУШ і Держсекретарем США Кондоліззою РАЙС відвідали спецiалiзовану школу № 57 з поглибленим вивченням англiйської мови в Києві.

У своїй промові перед школярами Дж.БУШ зазначив, що йому «дуже цікаво перебувати в державі, яка пережила важкі часи, а тепер стала міцно на шлях до свободи».

Звертаючись до школярів, він сказав, що майбутнє держави залежить від них.

«Але як це зробити, ваше майбутнє? По-перше, вимагати, щоб ваш уряд не був корумпованим, щоб уряд діяв в інтересах усього населення, а не лише задовольняв примхи однієї маленької частини населення», - сказав він.

За словами Президента США, на це може вплинути кожен особисто.

Американський Президент зауважив, що дітям після школи треба продовжувати навчатися, щоб обрати гідну професію і потім робити свій внесок у розвиток держави.

Фото Михайла Марківа / POOL /УНІАН