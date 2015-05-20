21 травня у Києві відбудеться благодійний аукціон «Мир, створений руками».

Захід проводиться за ініціативи Благодійної організації «БФ Об’єднання Українських патріотів «УкрОП».

На аукціон будуть виставлені лоти вироблені із військових артефактів, що були передані у творчі майстерні та перетворені на предмети інтер'єру та сувеніри.

Усі кошти, зібрані на аукціоні, будуть передані на допомогу 30-ій окремій механізованій бригаді та іншим підрозділам ЗСУ, яким допомагає БФ УкрОП. Кошти підуть на купівлю оптичних приладів (тепловізора та приладів нічного бачення).

Чекаємо на вас 21 травня о 17.00 за адресою вул. Хрещатик, 13 (книгарня «Буква»).

Будь ласка, підтвердіть вашу участь у заході до 18:00, 19 травня.

Контактна особа з акредитації ЗМІ:

Валерія Черненко

тел.: 093 674-01-31

e-mail: chernenko@bukvashops.com.ua