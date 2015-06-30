30 червня 2015 року о 15:00 год. у столичному управлінні ДФС відбудеться засідання Громадської ради при Головному управлінні ДФС у м. Києві за участі новопризначеного начальника ГУ ДФС у м. Києві Людмили Демченко, яка окреслить головні аспекти інституційної реформи ДФС, нещодавно презентованої Урядом.

Місце проведення заходу: м. Київ, вул. Шолуденка 33/19, (конференц-зала ГУ ДФС у м. Києві, 11 поверх).

Акредитація журналістів обов’язкова. Проводиться до 29 червня 2015 року за тел..: 461-77-30, (067) 236-41-16 – Микола Ковтуненко.

У день заходу при собі мати паспорт або посадове посвідчення.