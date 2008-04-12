Знайшли тіла сімох загиблих членів екіпажу Ан-32 (подробиці катастрофи)

Знайдено тіла семи загиблих членів екіпажу Ан-32, який розбився в кишинівському аеропорту.

Як повідомляє інформаційне агентство Молдови “БАСА-пресс”, за даними центральної диспетчерської аеропорту, екіпаж літака складався з трьох громадян Республіки Молдова й п`яти громадян України.

Зокрема, на 08.00 за місцевим часом знайшли й дістали з-під уламків шість тіл загиблих. Ще один труп було знайдено під літаком, для того, щоб його дістати потрібен великий підйомний кран.

Вантажний літак Ан-32, що належав суданській компанії Kata Air Transport, впав учора ввечері в Міжнародному кишинівському аеропорту. На борту судна перебували вісім членів екіпажа.

Як повідомляється в прес-релізі Міністерства внутрішніх справ Молдови, літак, що перевозив 2,3 тонни рослинної олії, здійснював переліт за маршрутом Кишинів – Хартум (Судан) через Анталію (Туреччина).

О 22.02 літак злетів зі смуги аеропорту. Після цього диспетчер контрольної башти „Moldatsa” отримав від екіпажа інформацію про несправність бортового устаткування. Командир судна прийняв рішення повернутися в аеропорт і о 22.13 диспетчер дав дозвіл на посадку.

Як уточнюється в повідомленні МВС, літак вибухнув при спробі здійснити посадку, зачепивши крилом об`єкти навігації, що знаходилися біля злітно-посадочної смуги.