11 квітня в Києві пройде Business Wisdom Summit, який збере понад 40 CEO та власників бізнесів

11 квітня 2025 року бізнес-спільнота України збереться у Києві на Business Wisdom Summit, який влаштовує лідер ділового контенту Delo.ua. Топменеджери провідних українських компаній обговорять, як трансформується український бізнес, які тренди визначатимуть ринок у 2025-му і з власного досвіду розкажуть, як вижити, рости та перемагати.
У програмі саміту: 7 панельних дискусій, офлайн-нетворкінг у колі понад 500 професіоналів тацеремонія нагородження найкращих керівників України за їхній внесок у розвиток бізнесу за версією "ТОП-100. Рейтинги найбільших". 1+1 media стала медіапартнером події. Крім того, Ярослав Пахольчук, генеральний директор 1+1 media, модеруватиме панельну дискусію на тему "Recovery: інвестиції у відновлення України".
Дізнатися більше:https://bws.delo.ua/
Саміт відбудеться під гаслом "Дієві стратегії лідерів" із ключовими тематиками:
- Будуймо українське. Як збільшити мультиплікатор України, щоб досягти 1 трлн доларів ВВП?
- Recovery: інвестиції у відновлення України. Як створити умови для ефективного залучення інвестицій, усунення бар’єрів та захисту капіталу?
- Експансія та євроінтеграція. Як українському бізнесу масштабуватися в умовах зростання тарифів та жорсткого кадрового голоду?
- Ціна лідерства в країні, де вже багато років триває війна за незалежність. Чому українські підприємці продовжують свою справу в умовах, коли ризики зашкалюють?
- Українські виробники зброї. Як розширити ринки збуту для української військової техніки та зняти обмеження на експорт?
- Фінансування бізнесу в Україні. Який спосіб зменшення фінансових ризиків працює найкраще у нинішніх умовах?
Досвідом поділяться:
- Руслан Шостак, президент корпорації TERWIN, співвласник EVA, VARUS;
- Олександр Богуцький, СЕО медіакомпанії Starlight Media;
- Віталій Коваль, міністр аграрної політики та продовольства України;
- Мауро Лонгобардо, генеральний директор ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг";
- Володимир Лавренчук, регіональний директор NEQSOL HOLDING UKRAINE;
- Сергій Черненко, голова правління ПУМБ;
- Василь Яцишин, директор з управління масмаркет-брендами Kormotech;
- Ярослав Філімонов, співвласник і СЕО компанії KVERTUS;
- Марк Петкевич, генеральний директор мережі супермаркетів NOVUS;
- Лариса Бондарєва, заступниця голови правління Raiffeisen Bank;
- Масі Найєм, засновник ГО "Принцип" та юридичної компанії "Міллер";
- Андрій Семченко, директор з корпоративного бізнесу СК ІНГО.
Довідково:
Генеральний партнер: TERWIN
Генеральний інформаційний партнер: Starlight Media
Медіапартнер: 1+1 media
Головний партнер: Sense Bank
Приєднуйтесь до Business Wisdom Summit 2025, аби зміцнити лідерські позиції вашої компанії!
Реєстрація: https://bws.delo.ua/