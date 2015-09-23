23 вересня Енергоатом проводить День атомної енергетики

23 вересня у конференц-залі №1 (павільйон №1) відбудеться традиційний День атомної енергетики, в рамках якого будуть проведені дві панельні дискусії, круглий стіл асоціації «Український ядерний форум» та інвестиційна бізнес-гра «Нові атомні блоки. Хто перший?», організована спільно Енергоатомом та Українським ядерним товариством.

У Дні атомної енергетики візьмуть участь президент НАЕК «Енергоатом» Юрій Недашковський та голова Держатомрегулювання Сергій Божко. З доповідями виступлять голова Ради керуючих Всесвітньої асоціації операторів АЕС Жак Регальдо, генеральний директор Європейського атомного форуму Жан-Поль Понселе та представник Westinghouse Electric Ева Густавссон.

Представники НАЕК «Енергоатом» розкажуть про антикризові заходи та готовність ядерної генерації до роботи в умовах надзвичайної ситуації в ПЕК в осінньо-зимовий період, продовження ресурсу та модернізацію енергоблоків АЕС, а також ознайомлять учасників Форуму з інвестиційними програмами Енергоатома.

В перший день Форуму учасники та відвідувачі зможуть взяти участь в конкурсі «Атомна вікторина», який розпочнеться о 12:00 на стенді Енергоатома, переможців очікують призи. На стенді Компанії також відбудеться презентація діяльності Українського ядерного товариства (УкрЯТ) та міжнародної екологічної ініціативи Nuclear for Climate, до якої приєдналося УкрЯТ.

Для участі у Дні атомної енергетики акредитація обов’язкова - тел.: (044) 277-78-89, або pr@atom.gov.ua