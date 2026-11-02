'Період миру закінчився': донька Келлога зробила гучну заяву про нову війну РФ

Меган Моббс закликала не покладатися лише на дипломатію, а посилити військову підтримку України та санкційний тиск на Москву.

Донька колишнього спецпредставника США з питань України Кіта Келлога, ветеранка армії США Меган Моббс вважає, що Захід уже втягнутий у багатовекторне протистояння з Росією, Іраном і Китаєм.

За її словами, боротьба виходить далеко за межі бойових дій в Україні: Москва посилює гібридні операції та кібератаки проти європейських країн і союзників, а також допомагає атакувати американські військові об'єкти на Близькому Сході. Про це вона заявила в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Період миру закінчився", – так Моббс описала нинішню ситуацію у світі.

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На її думку, протистояння вже не обмежується безпосередніми бойовими діями в Україні. Воно має кілька напрямів і залучає різних учасників.

Ветеранка звернула увагу на активізацію російських гібридних операцій і кібератак проти європейських держав та країн-союзниць. Крім того, вона заявила, що Росія допомагає здійснювати атаки на американські військові об'єкти на Близькому Сході.

Моббс наголосила, що західні країни мають усвідомити масштаб цього протистояння та переглянути підходи до безпеки. Водночас, за її словами, у західних столицях досі обмежене розуміння того, як саме можна досягти миру.

"Ми маємо дивитися на ситуацію тверезо і чітко розуміти: боротьба триває за всіх людей на Заході, які вірять в ідеали демократії та свободи", – наголосила вона.

Окремо Меган Моббс висловила думку, що російський правитель Володимир Путін не демонструє готовності припинити війну, а прагне її розширювати й посилювати.

Тому, на її переконання, одних дипломатичних домовленостей недостатньо – на Росію потрібно чинити реальний тиск. Моббс зауважила, що Москва вміє створювати видимість переговорного процесу, не демонструючи справжнього прагнення до домовленостей.

За її словами, така тактика може впливати на інформаційне поле та призводити до непродуманих політичних рішень на Заході.

Донька Келлога вважає, що підтримка України має залишатися послідовною. Йдеться про військову допомогу, розвіддані та необхідне озброєння.

Також вона виступає за посилення санкцій проти Росії. На думку Моббс, економічний тиск може зробити продовження війни надто дорогим для Кремля.

Інші заяви доньки Келлога

Як повідомляв УНІАН, раніше донька Келлога висловлювала впевненість, що ариїзд до України спеціальних посланців президента Сполучених Штатів Америки Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера може змінити їхнє уявлення про нашу країну.

"Моє велике сподівання та палке бажання - щоб Віткофф і Кушнер приїхали сюди й усвідомили, як помилялися, що вони не розуміли і не могли оцінити стійкість українського народу, не розуміли, що відбувається та за що бореться Україна", - сказала Моббс перед візитом.

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