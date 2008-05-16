”ПриватБанк” оголошує перший інтернет-суботник

В Україні за ініціативою "ПриватБанку" 15 травня стартує перший інтернет-суботник.

Як повідомили УНІАН у прес-службі банку, захід триватиме впродовж місяця, а його головна мета - почистити Уанет від питань, що залишилися без відповіді, скарг і побажань користувачів банківських послуг.

«Допомогти навести лад, витративши небагато свого особистого часу, банкіри просять співробітників, клієнтів і просто небайдужих людей», - говориться в повідомленні банку.

За результатами суботника зібрані матеріали будуть ретельно проаналізовані фахівцями банку, всі цікаві пропозиції клієнтів будуть прийняті в роботу, а за підтвердженими скаргами будуть проведені службові розслідування.

“У квітні ми провели всеукраїнський суботник, під час якого постаралися зробити наші міста більш чистими і комфортними для життя. Сьогодні ми пропонуємо зробити чистішою українську зону Інтернету, - цитує прес-служба голову правління "ПриватБанку" Олександра ДУБІЛЕТА, - чистішою від невирішених проблем, незрозумілих питань, скарг клієнтів банків… Ми не хочемо пропустити жодного побажання, пропозиції, скарги від наших клієнтів або партнерів”.

Після інтернет-суботника в Україні аналогічний захід пройде в дочірніх банках в Росії, Латвії, Португалії, Грузії.