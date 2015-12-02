Бліц-панель "Як вижити компаніям в умовах сьогоднішньої економіки: варіанти стратегій для бізнесу"

17:00, 02 грудня 2015
Разное
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2 грудня о 17:00 CFO Club Ukraine проводить бліц-панель з екс-віце-прем'єр-міністром Віктором Пінзеником, заступником міністра економічного розвитку і торгівлі Максимом Нефьодовим та заступником міністра фінансів Оленою Макєєвою «Як вижити компаніям в умовах сьогоднішньої економіки: варіанти стратегій для бізнесу».

Питання, які будуть висвітлені під час заходу:

  • • Монетарна політика України. Вплив на бізнес. Фінансові потоки.
  • • Долар по 50 грн - міф чи недалеке майбутнє.
  • • Як вижити бізнесу в умовах економічної турбулентності.
  • • Зона вільної торгівлі: як зміниться економічна ситуація в 2016-му? Виграють або програють від цього вітчизняні виробники?
  • • Які реформи дадуть поштовх економіці.

Час та місце проведення: 2 грудня 2015 в 17:00, Київ, готель-бутік «Воздвиженський», вул. Воздвиженська, 60-а

Акредитація ЗМІ: (067) 218-75-16, pr@cfo-club.org

CFO Club Ukraine створено за підтримки фінансових директорів комерційних і некомерційних організацій, фінансових експертів - учасників освітньої системи, Європейської Бізнес-Асоціації (EBA).

Мета створення - об'єднання зусиль службовців і працівників фінансової сфери країни, керівників і власників компаній, спрямованих на сприяння вирішенню професійних проблем кожного учасника CFO Club Ukraine, вдосконалення особистих професійних навичок, розширення експертиз, придбання широких зв'язків.

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