РФ втрачає контроль над Східною Європою, але може отримати Захід, – Forbes

Цьому сприяють праві сили у західній Європі.

Кремлівський диктатор Володимир Путін не лише уважно стежить за виборами та протестами, які відбуваються по всій Європі, а й активно намагається вплинути на це. Про це пише Forbes.

Видання відзначає, що РФ сподівається посіяти розбрати у європейських країнах, а також покращити рейтинги дружніх до Москви політичних партій. І хоч у 2026 році Путін втратив низку союзників у Європі, але попереду на нього можуть чекати успіхи, вважає видання.

Видання відзначає, що ключовою поразкою Путіна цьогоріч стала зміна влади в Угорщині, де Віктор Орбан тривалий час грав на інтереси Кремля. Також РФ втратила союзника в Сербії, де після тривалих протестів владу втратив Александар Вучич. Крім того, пишуть журналісти, вже наступного року РФ може втратити і свій вплив у Словаччині, де дострокові вибори можуть пройти вже в січні. І наразі, згідно з опитуваннями, партія проросійського Роберта Фіцо хоч і не сильно, але поступається опозиції.

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Втім, пише видання, наразі Путін може сподіватися на Західну Європу. Журналісти відзначають протести у Франції, а також успіхи ультраправих сил у Німеччині. Крім того, пише видання, Дональд Трамп демонструє все більшу симпатію в бік РФ.

"Хоча Путін втрачає деяких своїх найближчих союзників у Східній Європі, Росія знаходить нові можливості на Заході, де ультраправі партії та лідери, які симпатизують Москві, політично набирають позицій або ж зараз перебувають при владі. Так само, як Путін стає більш ізольованим на східному фланзі Європи, він може знайти нові можливості для формування політичного ландшафту на Заході", – наголошує видання.

Вибори на Заході

Нагадаємо, цими вихідними президентські вибори пройшли у Болгарії, де перемогу здобула проросійська політикиня Іліяна Йотова. Вона отримала 57,66% голосів, значно обійшовши свого прозахідного суперника Андрея Гюрова.

Тим часом у США завершується підготовка до проміжних виборів. Видання Politico відзначає, що в разі поразки республіканців на цих виборах, Трамп може завдати удару по НАТО й на тлі цього союзники вже готуються до "найгіршого сценарію".

За словами дипломатів, Трамп також може піти на скорочення внесків США до загального бюджету альянсу, обмежити програму закупівель озброєння для України (PURL), що здійснюється за підтримки НАТО, а також ще більше зміцнити зв’язки з Росією.

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