Запрошуємо журналістів на прес-показ документального фільму "Чеські друзі Кремля" та дискусію "Ноу-хау пропаганди Кремля та російське лобі в Європі"
16 грудня о 10.00 у прес-центрі УКМЦ відбудеться прес-показ документального фільму «Чеські друзі Кремля» – журналістського розслідування Ольги Мальчевської, яка більше шести місяців працювала у Чехії в рамках стипендії імені Вацлава Гавела в Українській редакції Радіо Свобода.
8 січня фільм «Чеські друзі Кремля» з’явиться в ефірі Ukraine Today, а 9 січня його покажуть на телеканалі 1+1, одразу після вечірнього випуску ТСН.
Після прес-показу відбудеться дискусія на тему «Ноу-хау пропаганди Кремля та російське лобі в Європі» за участі експертів з України та Чехії. Серед учасників дискусії:
- Оксана Пеленська – співробітниця Української редакції Радіо Свобода в Празі, славіст, культуролог, автор дослідження "Український портрет на тлі Праги" та численних публіцистичних статей та виступів – консультант фільму.
- Ондржей Соукуп – оглядач чеської ділової газети «Господаржске новіни», колишній кореспондент у Москві – один із героїв фільму.
- Ольга Мальчевська – автор фільму, журналіст ТСН.
- Богдан Яременко – Голова правління благодійного фонду «Майдан закордонних справ»
- Євген Федченко – співзасновник StopFake.org, Україна. Директор Могилянської школи журналістики (Києво-Могилянська Академія).
Модератор дискусії – Тетяна Пушнова, Генеральний продюсер Ukraine Today.
Дата: 16 грудня 2015 року
Час: 10:00
Місце: вул. Хрещатик 2, Український дім, прес-центр УКМЦ
Контакти для акредитації: Катерина Романова, 097 622 76 85, k.romanova@1plus1.tv