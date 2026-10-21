Акції українських агрохолдингів обвалюються другий день поспіль: що кажуть фінансисти

Щоденна втрата вартості наближається до 20%.

Акції українського агрохолдингу "ІМК" на торгах на Варшавській фондовій біржі у середу обвалилися в ціні на 17,71% за день. Після цього біржа призупинила торги акціями "ІМК", повідомляє Інтерфакс-Україна.

Напередодні на торгах у Варшаві акції іншого великого українського агрохолдингу "Астарта" втратили 19,14% своєї вартості, після чого операції з ними так само були призупинені.

Підстав для паніки наразі немає, а біржа сама автоматично зупинила торги акціями українських компаній, каже в розмові з УНІАН фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

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"Падіння на 20% – це стандартна схема для відключення торгів. Бо в якийсь момент просто зникають покупці в достатній кількості і ціна може обвалитися ще більше. Це біржовий стоп для того, щоб ліквідність тотально не вийшла. Аналогічні стоп-торги бувають на американських біржах, на європейських біржах – тут немає нічого нового", – пояснює експерт.

Він зазначає, що припинення торгів не призведе до додаткового браку коштів у українських аграріїв.

"Ні, насправді. Якщо тільки використовувати ці акції як заставне майно для залучення додаткових кредитів для фінансування бізнесу – тоді падіння призведе до того, що менше фінансів власники зможуть залучити. Проте не впевнений, що вони активно використовують саме акції на польських біржах для цього", – каже Шевчишин.

Аналітик додає, що наразі немає інформації щодо того, що саме стало причиною такого різкого здешевшання акцій. Він нагадує, що "ІМК" та "Астарта" – не єдині українські агрохолдинги на Варшавській біржі.

Стан українського агросектору – головні новини

Міністр аграрної політики Тарас Висоцький констатує, що внаслідок блокади російськими окупантами чорноморських портів Україна вже понад три тижні експортує лише 50% від необхідних обсягів сільськогосподарської продукції. При цьому в пріоритеті для експорту – продукція з більшою доданою вартістю, зокрема рослинна олія.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна наразі веде активні перемовини з Туреччиною, Єгиптом та Індією щодо можливості відкриття цивільного судноплавства в Чорному морі – в тому числі для відновлення експорту сільськогосподарської продукції.

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