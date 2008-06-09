З шахти ім. Карла Маркса підняли ще 9 гірників (фоторепортаж)

На єнакіївській шахті імені Карла Маркса рятувальники станом на 16.45 підняли на поверхню ще 9 гірників.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі першого віце-прем`єр-міністра України, голови Урядової комісії із з`ясування причин аварії на шахті ім. К.Маркса Олександра ТУРЧИНОВА.

Таким чином, уточнили в прес-службі, підняті 15 (з 21) знайдених сьогодні гірників.

Сьогодні вранці родичі постраждалих від вибуху гірників силою ввірвалися в шахтоуправління, вимагаючи пояснити ситуацію і покарати всіх винних в тому, що люди потрапили під завали.

За словами дружини одного з гірників, доля яких залишається невідомою, кількість газу в шахті часто перевищувала припустимий рівень. «Чоловік казав щодня, що така кількість газу в шахті, що бурити не можна, а їх примушували бурити, тому що їм потрібне вугілля, а не люди», – сказала вона.

8 червня о 5.00 на шахті імені Карла Маркса сталися вибух і пожежа, під завалами опинилися 37 гірників. На думку експертів, епіцентр вибуху на єнакіївській шахті знаходився на рівні 500-600 метрів.

Сьогодні вночі в 03.50 були врятовані і підняті на поверхню два гірники. Вранці рятувальники виявили живими ще 21 гірника.

Віце-прем`єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ, який очолює Урядову комісію із з`ясування причин аварії на шахті ім. К.Маркса заявив, що поки він інформуватиме тільки про тих живих, з якими є зв`язок і які підняті на поверхню, і поки не йдеться про зниклих безвісти: «Поки не зупинені аварійно-рятівні роботи, ми не говоритимемо про зниклих безвісти і про загиблих».

За словами Турчинова, ще є всі підстави вважати, що на глибині 850 метрів можуть бути живі люди. Водночас він наголосив, що транспортні інфраструктури на шахті повністю знищені, і в таких умовах працювати рятувальникам ще не доводилося. «Настрій у рятувальників доволі оптимістичний, і я сподіваюся, що за кілька годин на поверхню будуть підняті ще шахтарі в достатній кількості», заявив віце-прем`єр.

Фото УНІАН