Донецьких зеків поставлять замітати вулиці поряд із студентами?

У Донецьку через гострий брак двірників до робіт на вулицях залучили 300 "розконвойованих" осіб, які відбувають покарання у виправних установах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив мер Донецька Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО.

"Сьогодні місто Донецьк має дуже велику потребу в робочих руках, не вистачає 1600 двірників. Привозимо сьогодні 300 чоловік розконвойованих", - сказав він.

Разом із тим О.ЛУК’ЯНЧЕНКО підкреслив, що в місті робиться все можливе для підтримки його території в чистоті. "Щодоби в Донецьку працює 37 поливальних і 18 прибиральних автомобілів… Створені підрозділи, які займаються прибиранням не тільки центра міста, але і на периферії", - зазначив О.ЛУК’ЯНЧЕНКО.

Раніше ЛУК’ЯНЧЕНКО заявляв, що в Донецьку на літній період організують студентський загін з 300 осіб для надання допомоги комунальникам. Міський голова також посилався на брак двірників.