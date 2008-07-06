У мешканця Криму вилучили 250-кілограмову авіабомбу

В одному з селищ Автономної Республіки Крим затримано місцевого мешканця, за місцем проживання якого вилучено 250-кілограмову авіабомбу часів Великої Вітчизняної війни.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю та міжнародних відносин МВС України.

Крім того, минулої доби за незаконне зберігання зброї затримано 22 особи. У правопорушників вилучено три обрізи мисливських рушниць, дві одиниці саморобної вогнепальної зброї, дві гранати, 800 г вибухівки та 285 набоїв.