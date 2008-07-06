Ющенко, Богатирьова, Єхануров на о.Зміїний (фоторепортаж)

Президент був у прикордонників і в музеї

Президент України, Верховний Головнокомандувач Збройних Сил Віктор Ющенко, міністр оборони Юрій Єхануров, секретар Ради національної безпеки і оборони Раїса Богатирьова в п’ятницю, 4 липня відвідали о. Зміїний (Одеська обл.). Глава держави ознайомився з умовами проживання прикордонників, оглянув адміністративно-технічні та побутові приміщення прикордонної застави "Острів Зміїний". Під час відвідання острова Ющенко також подивився оновлену експозицію історико-археологічного музею острова. Фото Олега Куцького / УНІАН

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