Ющенко, Богатирьова, Єхануров на о.Зміїний (фоторепортаж)
09:24, 06 липня 2008Разное
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Президент був у прикордонників і в музеї
Президент України, Верховний Головнокомандувач Збройних Сил Віктор Ющенко, міністр оборони Юрій Єхануров, секретар Ради національної безпеки і оборони Раїса Богатирьова в п’ятницю, 4 липня відвідали о. Зміїний (Одеська обл.).
Глава держави ознайомився з умовами проживання прикордонників, оглянув адміністративно-технічні та побутові приміщення прикордонної застави "Острів Зміїний".
Під час відвідання острова Ющенко також подивився оновлену експозицію історико-археологічного музею острова.
Фото Олега Куцького / УНІАН
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