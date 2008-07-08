У ДТП на автошляху Чоп-Київ загинуло троє людей

У Закарпатській області на автошляху Чоп-Київ водій легкового автомобіля "Audi-100" виїхав на зустрічну смугу та скоїв зіткнення з мікроавтобусом "Mercedes Sprinter".

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинуло троє осіб (водій та пасажири легкового автомобіля), водія мікроавтобуса з травмами середнього ступеню тяжкості госпіталізовано до лікарні.

Всього за добу на території країни зареєстровано 183 дорожньо-транспортні пригоди, в яких 27 осіб загинуло та 221 травмовано.