У ДТП на автошляху Чоп-Київ загинуло троє людей
09:25, 08 липня 2008Разное
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Audi врізався в Mercedes Sprinter
У Закарпатській області на автошляху Чоп-Київ водій легкового автомобіля "Audi-100" виїхав на зустрічну смугу та скоїв зіткнення з мікроавтобусом "Mercedes Sprinter".
Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинуло троє осіб (водій та пасажири легкового автомобіля), водія мікроавтобуса з травмами середнього ступеню тяжкості госпіталізовано до лікарні.
Всього за добу на території країни зареєстровано 183 дорожньо-транспортні пригоди, в яких 27 осіб загинуло та 221 травмовано.
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