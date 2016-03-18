Конференція "Вибори та права людей з інвалідністю"

Міжнародна фундація виборчих систем (IFES) та Національна асамблея інвалідів України запрошують журналістів до участі у Конференції “Вибори та права людей з інвалідністю”, яка відбудеться 18 березня 2016 року з 10:00 до 17:00 у готелі Президент за адресою: вул. Госпітальна 12. Початок реєстрації журналістів - 9:30.

Цей захід має на меті об’єднати представників Центральної виборчої комісії, політичних партій, державних інституцій, моніторингових організацій та організацій осіб з інвалідністю для обговорення питання доступності виборчого процесу та створити підґрунтя для подальших активних дій на підтримку прав та інтересів осіб з інвалідністю.

Серед спікерів будуть Валерій Сушкевич, Уповноважений Президента України з прав людей з інвалідністю, Вірджінія Аткінсон, міжнародний експерт з питань достуності виборчого процесу, Івета Челішвілі, представник ЦВК Грузії та інші експерти та практики, які поділяться своїм досвідом щодо вирішення даної проблеми у різних країнах світу, зосередивши увагу на ролі різних зацікавлених сторін у забезпеченні цієї мети.

Крім того, під час конференції планується провести гру-симуляцію доступності виборчих дільниць, яка передбачає, що кожен учасник конференції зможе особисто пройти “голосування” на доступній та недоступній виборчій дільниці.