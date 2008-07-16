Луценко: міліція розробила новий порядок вилучення машин

Міліція розробила новий порядок вилучення машин евакуаторами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО на прес-конференції за результатами робочої наради у Головному управлінні МВС України у м.Києві.

Ю.ЛУЦЕНКО підкреслив, що йому категорично не подобалось, як працюють евакуатори в місті Києві. Водночас він підкреслив, що закон ставить в обов’язок міліції протидіяти порушенню правил шляхом, в тому числі і вилучення автомобілів.

«Як ви розумієте, робити ми це можемо виключно разом з комунальними службами», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Він зазначив, що попередня практика показувала, що роботу евакуаторів можна було порівняти з «легалізованим викраденням автомобілів з масовим отриманням незаконної винагороди», - сказав міністр, зауваживши, що не зважаючи на це, проблему з порушенням паркування треба було якось вирішувати.

З цією метою був розроблений новий порядок вилучення автомобілів. Він передбачатиме, що, по-перше, вилучати автомобілі можуть лише тих власників, які не підійшли до свого автотранспорту на початку вилучення. По-друге, на місці вилученого автомобіля буде залишатись письмове повідомлення, де він (автомобіль – УНІАН) знаходиться і за якими контактними телефонами і де саме його потрібно шукати, щоб ніхто не підозрював, що автомобіль викрадено.

Також сили внутрішньої безпеки МВС будуть дуже ретельно контролювати і працівників, які виконуватимуть відповідні дії з вилучення автомобілів.

«Ми будемо нещадно карати будь-кого, хто доторкнеться до будь-якої грошової купюри», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО, додавши, що не можна, з одного боку, закривати очі на правопорушення, а з іншого боку, не можна допускати, щоб «комунальні служби, користуючись присутністю людей у погонах, займались незаконними поборами».