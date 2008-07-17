Волинські селяни стали на захист свого молока

Селяни Волині пікетували обласну держадміністрацію, вимагаючи підвищити закупівельні ціни на молоко.

Як передає кореспондент УНІАН, у пікеті взяли участь селяни Локачинського, Луцького і Рожищенського районів. На знак протесту проти низьких закупівельних цін на молоко і небажання молокопереробних підприємств її підвищувати вони один день не здавали молоко переробникам.

Голова облдержадміністрації Микола РОМАНЮК і його перший заступник Віталій ЗАРЕМБА вийшли до пікетувальників. Під час переговорів з`ясувалося, що селяни і заготівельники не укладають договорів на тривалий термін з чітко зафіксованою ціною на молоко. Крім того, угоди переважно підписуються заднім числом, тому селянам невідомо, яку суму вони отримають наприкінці місяця.

Голова облдержадміністрації висловив підтримку волинським селянам, однак зазначив, що влада не може втручатися у приватний бізнес. "Влада не може втручатися у діяльність приватних підприємств. Все, що в рамках наших повноважень - ми зробимо", – сказав М.РОМАНЮК.

Він порадив сільгоспвиробникам обов`язково укладати договори про умови заготівлі молока, у яких визначати сталу ціну на певний період. Також голова ОДА запропонував провести спеціальну нараду за участю представників молокопереробних підприємств і сільгоспвиробників. М.РОМАНЮК попросив селян до цієї наради підготувати обґрунтовані пропозиції, які після обговорення ляжуть в основу майбутніх угод.