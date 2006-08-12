На відкритті пам`ятника люльці Олександра Ширвіндта в Ялті (фоторепортаж)

21:59, 12 серпня 2006
Разное
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У Ялті триває фестиваль гумору та естрадного мистецтва

Під час III Міжнародного фестивалю гумору і естрадного мистецтва в Ялті на "Алеї гумористів" по сусідству з пам`ятниками портфелеві знаменитого сатирика Михайла Жванецького та жилетці письменника-гумориста Аркадія Арканова був встановлений бронзовий пам`ятник люльці артиста та головного режисера Театру сатири Олександра Ширвіндта.

 

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