На відкритті пам`ятника люльці Олександра Ширвіндта в Ялті (фоторепортаж)
21:59, 12 серпня 2006Разное
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У Ялті триває фестиваль гумору та естрадного мистецтва
Під час III Міжнародного фестивалю гумору і естрадного мистецтва в Ялті на "Алеї гумористів" по сусідству з пам`ятниками портфелеві знаменитого сатирика Михайла Жванецького та жилетці письменника-гумориста Аркадія Арканова був встановлений бронзовий пам`ятник люльці артиста та головного режисера Театру сатири Олександра Ширвіндта.
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