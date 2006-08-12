На відкритті пам`ятника люльці Олександра Ширвіндта в Ялті (фоторепортаж)

Під час III Міжнародного фестивалю гумору і естрадного мистецтва в Ялті на "Алеї гумористів" по сусідству з пам`ятниками портфелеві знаменитого сатирика Михайла Жванецького та жилетці письменника-гумориста Аркадія Арканова був встановлений бронзовий пам`ятник люльці артиста та головного режисера Театру сатири Олександра Ширвіндта.