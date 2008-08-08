Чи дозрів комуніст Грач до кримінальної відповідальності?

Учора ЗМІ розповсюдили заяву народного депутата Грача, згідно з якою «народ Криму дозрів до того, щоби покинути склад України». На думку пана Грача «кримчани ніколи не погодяться залишитися у складі України, якщо вона буде втягнута в НАТО».

Мені вже доводилось писати, що схожі заяви, наприклад, української громадянки Наталії Вітренко мають усі ознаки злочину, пов`язаного з посяганням на територіальну цілісність і недоторканність України (стаття 110 Кримінального кодексу України) і тому у жодному разі не можуть залишатись без негайної реакції з боку Служби безпеки України.

На жаль сьогоднішнє керівництво СБУ, опікуючись розкриттям злочинів комуністичних негідників у двадцяті-вісімдесяті роки двадцятого століття, нічого не робить (принаймні на офіційному рівні) для недопущення злочинів з боку сьогоднішніх послідовників тих ідей, дії яких можуть призвести до надзвичайно трагічних наслідків. Сьогоднішні діячі, на кшталт, пана Грача чи пані Вітренко, не можуть не розуміти, що розмахування погрозами щодо територіальної цілісності України, тим більше спроби їх реалізації, неминуче призведуть до загибелі сотень та навіть тисяч людей, а ще сотні тисяч постраждають під час цієї трагедії. Але ті, хто починають розігрувати подібні карти, переконані, що безпосередньо їх ця трагедія не зачепить. Не вони будуть сидіти в окопах, і не на них самих та не на їх дітей будуть падати снаряди та бомби. Більш того вони готові підштовхувати до подібного сценарію, бо «кому війна, а кому рідна мати». І проблема тут не тільки у сьогоднішніх спадкоємцях комуністичних виродків. Що для тих, що для цих, загроза загибелі тисяч, сотень тисяч чи навіть мільйонів людей, ніколи не були аргументом для припинення кроків, які можуть призвести до цього. Проблема у українському суспільстві та державних інституціях, які зобов’язані створити атмосферу загального не сприйняття та громадського осуду заяв та кроків, що ставлять під сумнів територіальну цілісність України. Більш того, прямим конституційним обов’язком відповідних правоохоронних органів є здійснення заходів, спрямованих на негайне притягнення до кримінальної відповідальності усіх осіб, що своїми заявами та діями зазіхають на недоторканість державних кордонів України. Відсутність подібної жорсткої реакції з боку суспільства та спецслужб лише породжує відчуття безкарності та безвідповідальності з боку осіб, що фінансуються та підтримується з боку нашого північного сусіда.

Борис Кушнірук