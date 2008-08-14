Росія напала на Грузію, а винувата Америка?

13:34, 14 серпня 2008
Разное
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У Росії пропагандистська машина крутиться навколо американців: мовляв, Москву напасти на Грузію підбурила... Америка. Винуваті також англійці, хохли і вся європейська та світова спільнота... Партія регіонів усе це повторює з дивовижною точністю...

Репліка

Мала нещодавно розмову з особою, що має відношення до російських спецслужб. Мені було цікаво, як у Росії будується кампанія з відбілення діяльності Росії, котра веде війну на території Грузії. Якими аргументами російська влада виправдовуватиме війну для власного населення (для світової спільноти переконливих аргументів просто не може існувати).

І що ж я почула? Пропонується всю пропагандистську машину крутити навколо американців: мовляв, Росію напасти на Грузію підбурила... Америка Чому? А це вже не важливо. Винуваті американці, а заодно англійці, хохли і вся європейська та світова спільнота. “Галіматня" якась виходить... Але судячи з розмножуваних в Інтренеті коментарів, саме таке установку взято на озброєння в російських підрозділах агітації та пропаганди.

Пропонується нав’язувати думку, що війну Росії проти Грузії спричинила саме Америка. А як це можна пояснити? – запитала я. Дуже просто, мета в американців чітка – щоб кандидат у президенти Маккейн переміг на виборах. А який тут зв’язок? А це вже неважливо. Головне підкинути якусь деталь – а чи має вона щось спільне з реальністю, значення не має. Народ усе схаває.

Ще одна мета американців, сформульована в ідеологічних структурах російських органів, – відвернути увагу росіян від того, що роблять США чи то в Ірані, чи то в Іраку – не суть важливо. У контексті російсько-грузинської війни навіть цей малозрозумілий “простим русскім” аргумент може проканати...

І нарешті, американці сплять і бачать, коли ж нарешті російські “миротворці” покинуть грузинські землі – Південну Осетію та Абхазію. Цей аргумент хоч трохи близький до реального життя. Я не американка, але вважаю, що одна з воюючих сторін, якою є Росія, аж ніяк не може виконувати миротворчу місію, і РФ має бути замінена на міжнародні миротворчі сили. Якщо американці “спланували” війну Росії в Грузії і мали на меті виведення російських військ з грузинської території, то я їх підтримую (у частині виведення військ, а не ведення війни).

Та найцікавішим виявилося не те, як Росія веде інформаційну війну, прикриваючи своє срамне місце в Грузії. Її потуги в цьому напрямку цілком зрозумілі. Цікаво, що ці самі “аргументи”, у такому ж порядку нещодавно почали активно наводити деякі представники Партії регіонів (не справжні хазяї Партії, а дрібнота), виправдовуючи агресію Росії. Тричі по радіо “Ера” крутили виступ одного діяча, який розповідаючи про російсько-грузинську війну весь час лаяв американців. Я вже не кажу про “комуністів”, котрі давно на службі в російського капіталу.

До честі Януковича, він мовчить. Розуміє, що війну – у будь-якому її прояві не підтримує навіть його електорат.

Цікаво стежити, як спеціально найняті люди, що блудять по Інтернету, вишукують формули виправдання дій російських керманичів.

Оксана Охрімчук

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