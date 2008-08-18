Суд розлучив наречених через бурхливий секс

Суд міста Брайтон заборонив 32-річному Адаму Хінтону приходити в гості до його нареченої через скарги сусідів на їх надмір бурхливе сексуальне життя, пише британська газета The Daily Telegraph.

При цьому Хінтон навіть не має права підходити ближче, ніж на сто метрів до кварталу, де живе його подруга, 29-річна Кері Норріс, оскільки її сусіди, що подали скаргу до суду, заявили, що він їм загрожував. Норріс раніше була засуджена за порушення нічної тиші до штрафу в 300 фунтів стерлінгів.

Як розповіли в суді сусіди жінки, звідтоді, як вона оселилася в їх будинку, щоночі вони прокидаються від її пристрасних криків і ритмічних ударів ліжка в стіну. Причому, зазвичай, весь цей шум доноситься з квартири Норріс протягом всієї ночі і до шостої ранку. Крім того, незадоволення сусідів викликає звичка Норріс загоряти голою в саду біля будинку.

Сама Норріс, відповідаючи на всі ці звинувачення в суді, заявила: "Просто я веду нормальне сексуальне життя".

Лента.ру