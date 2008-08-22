Чи відбудеться "Євробачення" в Москві після дій РФ у Грузії?

Голова правління Національної телерадіомовної корпорації Естонії Маргус АЛЛІКМАА вважає за необхідне підняти питання про можливість відмови країни від участі в «Євробаченні» 2009 року в Москві.

«Приводом для дебатів, зрозуміло, сталі дії Росії відносно Грузії», - сказав М.АЛЛІКМАА в ефірі естонського телебачення у четвер, передає РІА «Новости».

М.АЛЛІКМАА вважає, що для Естонії розумно було б відмовитися від участі в конкурсі наступного року. Тим часом, він відзначив, що поважає думку телеглядачів і радіослухачів, і запропонував глядачам, авторам, виконавцям, продюсерам і всім зацікавленим особам висловити свою думку із цього приводу.

«Ми винесемо рішення на підставі їхніх думок», - сказав М.АЛЛІКМАА.