Львівська залізниця впритул береться за вокзали

Вчора за участю генерального директора "Укрзалізниці" Василя МЕЛЬНИЧУКА і начальника Львівської залізниці Михайла МОСТОВОГО було урочисто відкрито реконструйований вокзальний комплекс станції Володимир-Волинський.

Як передає кореспондент УНІАН, реставраційно-відновлювальні роботи розпочалися у квітні 2008 року. Загальна вартість проведених робіт становить понад 4,5 млн. грн.

Як повідомила на церемонії відкриття начальник залізничної станції Володимир-Волинський Неля ГАШИНСЬКА, цього року будівлі вокзалу виповнилося 100 років і вона потребувала негайної реконструкції.

За її словами, було проведено капітальний ремонт будівлі вокзалу, споруджено перонні та острівні платформи, виконано монтаж залізобетонної та металевої кованої огорожі, проведено капітальний ремонт будівель багажного відділення.

Начальник Львівської залізниці М.МОСТОВИЙ пообіцяв, що найближчими роками Львівська залізниця проведе реконструкцію більшості вокзальних комплексів, які потребують відновлення і реставрації, а також модернізації згідно з вимогами сьогодення.