Ющенко взяв участь у відкритті брами до Мистецького арсеналу

Президент України Віктор ЮЩЕНКО взяв участь у відкритті новозбудованих воріт на території культурно-мистецького та музейного комплексу «Мистецький арсенал».

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, брама виготовлена з металу та скла у вигляді своєрідного стилізованого дерева і називається «Родовід України».

Президент оглянув територію комплексу та привітав працівників із завершенням упорядкування воріт.

Главу держави ознайомили із найближчими планами щодо реставраційних робіт на території «Мистецького арсеналу».

Також В.ЮЩЕНКО оглянув виставку проектів міжнародного архітектурного конкурсу на створення культурно-мистецького та музейного комплексу «Мистецький арсенал», який було оголошено 14 лютого 2008 року. Президент ознайомився із сімома проектами, що вийшли до другого етапу конкурсу. Як поінформували главу держави, загалом у конкурсі взяли участь 132 учасники із 25 країн світу. У другий етап вийшли проекти із Німеччини, Японії, Великої Британії, Швеції, Данії, Австрії. Переможця конкурсу визначать 1 грудня ц.р.