Блок Черновецького просить прискорити будівництво багатоповерхових паркінгів

Фракція Блоку Черновецького у Київраді просить Київського міського голову Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО доручити КМДА прискорити реалізацію Програми єдиного паркувального простору у столиці, зокрема будівництво багатоповерхових паркінгів.

Як ідеться у заяві цієї фракції, переданій агентству УНІАН, до фракції Блоку Черновецького неодноразово звертались представники автокооперативів та власники гаражів з проханням не допустити знесення діючих автостоянок і гаражів з наступною забудовою.

Заявники зазначають, що автовласники користуються паркувальними місцями впродовж тривалого часу і їхня ліквідація призведе до значних незручностей. Крім того, вони стверджують, що є сумлінними платниками податків та з отриманих коштів за паркувальні послуги також поповнюється й міський бюджет, йдеться у заяві.

Але при всебічному вивченні зазначеного питання було виявлено, що не всі автостоянки та гаражі у різних районах міста Києва мають законні підстави для розміщення паркувальних місць, та незрозуміло, кому платять кияни за паркування, зазначають у Блоці Черновецького .

Враховуючи вищевикладене, фракція Блоку Леоніда Черновецького у Київраді звертається до Київського міського голови з наступним проханням:

створити робочу групу з метою створення переліку усіх автостоянок та гаражів (усіх форм власності) у Києві для з’ясування юридичного статусу земельних ділянок на яких вони розташовані та організацій, які збирають плату за паркування, а також юридичних взаємовідносин з органами міської влади;

розробити механізм вирішення конфліктних питань у цій галузі;

доручити виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) прискорити реалізацію Програми єдиного паркувального простору у Києві, зокрема будівництво багатоповерхових паркінгів.