«Тато» російського уряду не сильний щодо математики

Отакої! Який прокол трапився у російського прем`єр-міністра Володимира Володимировича Путіна – колишнього президента, якого багато громадян цієї країни поміж себе лагідно називають ВВП! І треба ж такому статитися, що напартачив ВВП саме з прогнозом ВВП. Причому, цей сумний факт настільки очевидний будь-якому економістові, що прямо ніяково за пана Путіна - адже почула його «ляп» не тільки вся Росія, а й, звісно, за кордоном теж.

Утім, про все до ладу. Щоб не перекрутити, повідомимо дослівно, як передали слова Володимира Путіна, вимовлені ним у понеділок, провідні російські видання. «Росія зможе подвоїти свою економіку порівняно з 2003-м роком до кінця 2009 року або до початку 2010 року. З таким прогнозом виступив прем`єр-міністр Росії...» «На зустрічі з головою Держдуми Борисом Гризловим у понеділок В.Путін нагадав, що в 2003 році він говорив про необхідність забезпечити зростання ВВП удвічі. "Тоді дуже багато хто вважав, що ця мета недосяжна", - сказав Путін». «До кінця 2009 року, у крайньому разі, в першому кварталі, першій половині 2010 року, це завдання буде виконане. Тут вже немає ніяких сумнівів», - заявив Путін».

Отже, зміст економічного прогнозу російського глави уряду гранично ясний. Він обіцяє, що реальний валовий продукт Росії перевищить за підсумками 2009 року (або в першому кварталі 2010 року) вдвічі відповідний показник за 2003 рік.

Тепер трохи передісторії. Інтриги додає ще та обставина, що гучне пророцтво про подвоєння російського ВВП Володимир Путін зробив уже давно – 2003 року, під час ще своєї першої президентської каденції. І воно стало однією з найвідоміших економічних тез колишнього президента РФ.

Проте спочатку Путін заявив про збільшення ВВП в два рази за 10 років. Після чого економічні експерти і просто освічені люди порахували і з`ясували, що за подвоєнням ВВП протягом 10 років стоїть доволі «скромний» показник щорічного приросту – лише 7,2%. Тоді як ВВП Росії в тому ж 2003 року зріс навіть більше – на 7,3%, а, наприклад, у Китаї темпи щорічного приросту економіки вже два десятки років не опускаються нижче позначки 10-12%.

Коли Путіну стало зрозуміло, що секрет полішинеля розгаданий і потрібного ефекту не вийшло, він дещо змінив формулювання свого прогнозу. 2004 року тодішній російський президент оголосив, що подвоєння ВВП буде досягнуте не через 10 років, а вже на 2010 рік (скоротив термін на 3 роки).

Але на це багато впливових російських чиновників зазначили, що подвоєння ВВП за такий короткий період часу неможливе. Таку думку висловлював, зокрема, колишній міністр економічного розвитку і торгівлі Герман Греф, а 2006 року про неможливість досягти такої мети заявляла і Рахункова палата Росії.

Проте, як бачимо, Володимиру Путіну чомусь кортить, і він знову взявся за старе. Але якщо раніше він був президентом, який немовби доручав своєму урядові досягти виконання поставленого ним економічного завдання, то тепер він уже і сам прем`єр-міністр. Тож, як люблять говорити в певних колах російського суспільства, має тепер сам «відповідати за базар».

А в цьому ж і полягає головна «проблема». Річ у тому, що абсолютно не важко довести, що такий економічний прогноз Путіна – про подвоєння ВВП в 2009 році по відношенню до значення 2003 року – узятий із стелі. Він – нереальний, незалежно від того, скількох п`ядей у лобі виявляться в найближчі півтора роки керівник російського уряду і його міністри.

Дивимося дані Росстату (Федеральної служби державної статистики РФ) щодо показників зростання російської економіки за період після 2003 року! Зростання реального ВВП в 2004 році – 107,2%, в 2005-му – 106,4%, в 2006-му – 107,4%, в 2007-му – 108,1%. Сумарно за чотири зазначені роки зростання ВВП склало 132,4%.

За 7 місяців 2008 року приріст реального валового внутрішнього продукту в РФ досяг 7,9%. Зараз вже немає майже сумнівів, що до кінця року цей показник лише зменшиться – адже з липня спостерігається різке зниження світових цін на нафту, від експорту якої і залежить головним чином динаміка показника ВВП Росії. Але, хай буде для розрахунку 7,9% (благополучний варіант) - як показник приросту російської економіки поточного року.

При такому розкладі вийде, що російська економіка за підсумками 2008 року зросте щодо показника 2003 року на 42,9%. Отже, щоб вийти на подвоєння ВВП в 2009 році, потрібно досягти зростання реального ВВП наступного року в розмірі аж 140,0%. Але це ж фантастика – ні 40%, ні 30%, ні 20%, ні навіть 15% за рік не забезпечувала приросту ВВП жодна з великих країн! Про лідерів за темпами економічного зростання – Китай – вище вже було сказано. А в країнах ЄС, наприклад, щорічний приріст ВВП рідко в які роки перевищує 2-3%, а в США – 4-5%.

Загалом, дав маху російський прем`єр Володимир Путін. І дуже сильно. Хто тепер повірить в інші його райдужні прогнози, озвучені минулої п`ятниці на засіданні російського уряду під час розгляді Концепції соціально-економічного розвитку країни до 2020 року? Хіба не фантастично звучать тези з цієї Концепції, оголошені Путіном, що до 2020 року доходи росіян зростуть до 30 тис. дол. на рік, продуктивність праці збільшиться в 3–4 рази, а середня тривалість життя становитиме 75 років? Навіть не хочеться коментувати.

Утім, нічого особливо дивного в таких прогнозах від Володимира Путіна немає, якщо поглянути на його біографію і врахувати, яку освіту він здобув свого часу, і який трудовий шлях пройшов у молоді роки. Нагадаємо, що Путін вчився в Ленінградському Державному Університеті на міжнародному відділенні юридичного факультету (1970-1975 роки), але потім продовжив навчання в Московській вищій школі КДБ і працював після її закінчення в згаданій одіозній структурі до 1990 року. Нічого спільного це його навчання і «робота» в молоді роки з економікою не мали.

Щоправда, 1996 року Володимир Володимирович стає кандидатом економічних наук. Але ця обставина мало кого введе в оману – адже на той час Путін вже кілька років перебував на високих посадах у мерії Санкт-Петербурга. А про те, які насправді його економічні знання, можна судити за цим самим його прогнозом про подвоєння ВВП в 2009 році.

У зв`язку з усім зазначеним, у українців начебто є привід дещо «потішитися». Виявляється, не тільки в Україні на посаді глоови уряду може перебувати «проФФессор» - у Росії, як бачимо, такі ж проблеми. Ну а простим росіянам залишається лише поспівчувати у зв`язку з тим, що їх правителі так посилено вішають їм локшину на вуха .

Юрій Глухов