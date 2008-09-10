Підсумки позачергових виборів в Україні можуть розсмішити весь світ

Думка

Отже, на сьогодні вже майже на 100% зрозуміло, що зворотнього ходу з відновленням демократичної коаліції в українському парламенті не буде. Адже фракція «НУ-НС» як обов`язкова умова виставила вимогу до Юлії Тимошенко і БЮТ, щоб прем`єр-міністр зробила жорстку відносно Росії заяву у зв`язку з військовим конфліктом на Кавказі, а її фракція щоб анулювала (не проголосувала після президентського вето) законопроекти, які послаблюють повноваження Президента. Юлія Володимирівна ж у відповідь на це вже неодноразово висловилася на всю країну, що вона та її політична сила аж няік не зроблять ні того, ні іншого.

Таким чином, залишаються тільки два варіанти розвитку політичних подій: або БЮТ і Партія регіонів створюють до середини жовтня нову парламентську коаліцію, або Віктор Ющенко після закінчення передбаченого Конституцією терміну призначає позачергові парламентські вибори. Які припадуть, відповідно, на другу половину грудня 2008 року.

Зараз багато політиків і експертів схиляються до думки, що Юлія Тимошенко, швидше за все, піде не на вибори, а на створення коаліції з регіоналами. Вона сама дала привід для такого висновку на прес-конференції, коли заявила, що дострокові вибори – найгірший вихід з трьох можливих сценаріїв.

Проте, думається, Тимошенко дуже серйозно поміркує перед тим, як піти на альянс з Партією регіонів. Оскільки в цьому випадку вона зазнає істотних електоральних втрат на заході і в центрі України, а додача на сході і півдні якщо і буде, то вельми незначна. Адже на носі президентські вибори!..

Крім того, нескладно уявити, наскільки тернистими виявляться відносини Тимошенко з Януковичем й іншими регіоналами, якщо вони стануть її офіційними союзниками. Не варто скидати з рахунків і можливість хитрої гри Партії регіонів – адже за якийсь час після створення коаліції з БЮТ регіонали можуть піти на нове переформатування парламентської більшості.

Тому навряд чи Тимошенко, послухавши подібні резони своїх радників, зважиться на утворення коаліції з ПР. І тоді залишається одне – дострокові вибори. Причому, мабуть, Віктор Ющенко не стане втрачати ні дня, і одразу ж оголосить про нові вибори, щоб у парламенті якомога менше встигли ухвалити неприємних для нього актів.

А ось результати виборів можуть принести дуже неприємні сюрпризи вітчизняному політбомонду. Цілком може вийти так, що після дострокових грудневих виборів новий парламент знову опиниться в патовій ситуації – розклад знову не дозволить створити коаліцію.

В цьому разі на провідних українських політиків впадуть стріли уїдливої критики і навіть кепкування з усього світу. Адже що вийде за такої розв`язки? Били горщики, лаялися, витратили сотні мільйонів на вибори, розполохали іноземних інвесторів, знову розігнали інфляцію, завалили ухвалення бюджету-2009 – а результат «нуль»!!!

І таке, якщо поміркувати, цілком і цілком імовірно. Отже, поза сумнівами, в парламенті наступного скликання після позачергових виборів будуть рясно представлені БЮТ і ПР. БЮТ візьме, ймовірно, більше мандатів (якщо врахувати тенденцію, що склалася, нарощування підтримки від виборів до виборів), але не набагато. Пройде і президентська сила – якась варіація «Нашої України», а також, швидше за все, подолають прохідний бар`єр комуністи.

У Литвина може трапитися невдача. І БЮТ, і Партія регіонів, мабуть, доступно розкажуть народові під час виборчої кампанії, як Литвин і його фракція не пристали ні до коаліції, ні до опозиції. Усе, чим запам`яталася ця маленька фракція, так регулярною присутністю її лідера практично на всіх політичних телевізійних ток-шоу. А люди подумають і вирішать, що, мабуть, так і є, і не проголосують більше цього політика.

Утім, можливо, команда Литвина і зможе, хай і тяжко, подолати 3%-й бар`єр. Але в цьому випадку ситуація буде і зовсім один в одного з тією, що є в українському парламенті нині. Адже дострокові вибори тому і мають бути призначені, що в сьогоднішньому парламенті не вдається створити коаліції?

Виходить і сміх, і гріх, або, як кажуть, за що боролися, на те й напоролися. Тут варто зазначити, що в ситуації, якщо не вийде створити коаліцію і після позачергових виборів, то більше всього на горіхи дістанеться Віктору Ющенку. Адже в Конституції зазначено, що Президент лише має право призначати позачергові вибори у разі, якщо розпалася коаліція – але зовсім не зобов`язаний цього робити. Отже, саме він повинен розрахувати все гарненько – а не потрапити б йому в халепу з призначенням дострокових виборів. Оскільки якщо коаліції знову не буде, то чому б регіоналам з БЮТ не взятися за старе. Це – окрім, м`яко кажучи, нерозуміння з-за кордону, що відбувається в Україні.

Світлана Руденко, м. Миколаїв