У Міноборони РФ заявили, що США в жовтні провели навчання з відпрацюванням превентивного ракетно-ядерного удару по Росії.

Російський лідер Володимир Путін доручив підготуватися до ядерних випробувань. Про це він заявив під час наради в Кремлі.

При цьому Путін заявив, що Росія нібито завжди неухильно дотримувалася зобов'язань за Договором про всеосяжну заборону ядерної зброї, і продовжить це робити. Водночас, за його словами, якщо США та учасники ДВЗЯВ проведуть ядерні випробування, то Росія "зробить відповідні адекватні дії".

У зв'язку з цим Путін доручив МЗС, Міноборони, спецслужбам і цивільним відомствам внести пропозиції про можливість підготовки до випробувань ядерної зброї.

Відео дня

Раніше під час наради міністр оборони РФ Андрій Білоусов запропонував Путіну почати негайну повномасштабну підготовку до ядерних випробувань на архіпелазі Нова Земля.

Так, Бєлоусов звинуватив США в тому, що країна "активно нарощує стратегічні наступальні озброєння і послідовно виходить із договорів щодо стратстабільності".

"Вашингтон постійно проводить навчання стратегічних наступальних сил. Останнє таке навчання з відпрацюванням нанесення превентивних ядерних ударів по Російській території відбулося в жовтні", - сказав він.

Білоусов також заявив, що США мають намір розмістити в Європі та Азіатсько-Тихоокеанському регіоні ракети, "підльотний час яких від Німеччини до Центральної Росії становитиме 6-7 хвилин".