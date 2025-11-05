За час війни Чехія передала Україні чимало танків та артилерійських боєприпасів.

Чехія, яка досі була одним із найпослідовніших союзників України, ймовірно, скасує свою допомогу Києву після формування нового уряду. Про це в інтерв’ю Politico заявив ультраправий політик Філіп Турек, який з великою ймовірністю стане новим міністром закордонних справ Чехії.

За його словами, новий уряд дотримуватиметься зобов’язань Чехії перед НАТО та відстоюватиме міжнародне право. "Але він надасть пріоритет дипломатичним зусиллям, спрямованим на припинення війни в Україні та зменшення ризиків конфлікту в Європі, переходячи від військової допомоги, що фінансується з національного бюджету, до гуманітарної підтримки та зосереджуючись на потребах безпеки Чехії", – сказав Турек.

Він запевнив, що позиція Чехії щодо Росії не зміниться, але новий уряд робитиме "ширший акцент на суверенітеті та невтручанні". За словами Турека, новий уряд матиме за мету, "уникнення ескалації, яка може поставити під загрозу енергетичну безпеку чи економічну стабільність Чехії".

Як зазначає Politico, слова Турека нагадують позицію, яку відстоює уряд Угорщини, де вже заявили, що бачать в Празі потенційно нового союзника у підриві європейської підтримки України.

Новий уряд Чехії: що варто знати

Як писав УНІАН, у жовтні на парламентських виборах в Чехії переміг правий популістичний рух ANO на чолі з Андрієм Бабішем. У своїй риториці він критикував західну допомогу Україні, наголошуючи на необхідності нейтралітету щодо війни в Україні. Фактично Бабіш виступає за те, аби залишити Україну сам на сам за агресором.

Після перемоги на парламентських виборах політик підтвердив намір кинути Україну напризволяще.

На цьому тлі в Угорщині зробили заяву про намір сформувати антиукраїнську коаліцію в ЄС і НАТО, яка б складалася із Угорщини, Чехії та Словаччини. У Будапешті відверто заявили, що мета цієї коаліції – зірвати європейську допомогу Україні.

