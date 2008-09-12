На Київщині під час вимушеної посадки перекинувся літак

На Київщині під час вимушеної посадки перекинувся легкомоторний літак Х-32, постраждалих немає.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, інцидент стався учора, 11 вересня о 9:30 поблизу міста Обухів, у полі, на відстані 300 метрів від злітно-посадочної смуги аеродрому “Долина”.

Легкомоторний літак Х-32 належить Міжнародному авіаційному центру підготовки.

На місці пригоди працювала опергрупа Головного облуправління МНС.