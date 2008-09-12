На Київщині під час вимушеної посадки перекинувся літак
10:47, 12 вересня 2008Разное
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Інцидент поблизу міста Обухів
На Київщині під час вимушеної посадки перекинувся легкомоторний літак Х-32, постраждалих немає.
Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, інцидент стався учора, 11 вересня о 9:30 поблизу міста Обухів, у полі, на відстані 300 метрів від злітно-посадочної смуги аеродрому “Долина”.
Легкомоторний літак Х-32 належить Міжнародному авіаційному центру підготовки.
На місці пригоди працювала опергрупа Головного облуправління МНС.
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