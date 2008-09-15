У Києві Daewoo врізався в тролейбус: 4 загиблих

У Голосіївському районі Києва легковий автомобіль врізався в тролейбус, внаслідок чого 4 осіб загинули.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні о 01.57 на проспекті 40-річчя Жовтня.

Водій „Daewoo Lanos” не впорався з керуванням та допустив зіткнення з тролейбусом без пасажирів, який готували до буксирування.

Загинули обидва водії та двоє пасажирів легковика, а також постраждали двоє осіб, які у важкому стані госпіталізовані до міської лікарні №17.

На місці трагедії працювала оперативна група Головного міського управління МНС.