У Києві Daewoo врізався в тролейбус: 4 загиблих
09:37, 15 вересня 2008Разное
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Інцидент стався вночі
У Голосіївському районі Києва легковий автомобіль врізався в тролейбус, внаслідок чого 4 осіб загинули.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні о 01.57 на проспекті 40-річчя Жовтня.
Водій „Daewoo Lanos” не впорався з керуванням та допустив зіткнення з тролейбусом без пасажирів, який готували до буксирування.
Загинули обидва водії та двоє пасажирів легковика, а також постраждали двоє осіб, які у важкому стані госпіталізовані до міської лікарні №17.
На місці трагедії працювала оперативна група Головного міського управління МНС.
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