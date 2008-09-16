Для короля Швеції на Херсонщині збудували євросільську дорогу

На Херсонщині відкрито новозбудовану автомобільну дорогу європейського зразка, що з`єднала село Зміївка з великим обласним транспортним шляхом.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Управлінні у справах преси та інформації Херсонської обласної державної адміністрації, здача об`єкту приурочена до візиту в жовтні цього року короля Швеції до історичного шведського поселення на території області.

Автомобільна дорога має статус місцевого значення Т-04-03 (Мар`янське-Берислав до а/д Р-47) протяжністю 4 км (новий напрямок).

На урочистості з нагоди відкриття автомобільного шляху прибув голова Державної служби автомобільних доріг України Вадим ГУРЖОС і голова Херсонської обласної державної адміністрації Борис СІЛЕНКОВ.

"Відтепер село Зміївка не буде відірване від області, а таке сучасне сполучення дасть змогу підняти економіку населеного пункту і також вирішить багато питань пов`язаних з транспортуванням товарів народного вжитку та виробленої продукції", - зазначив губернатор.