У Криму створять ландшафтний парк "Лисяча бухта – Ечки-Даг"

У Криму буде створено регіональний ландшафтний парк «Лисяча бухта – Ечки-Даг».

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалено на засіданні Верховної Ради Криму. «За» проголосували 84 із 92 депутатів, присутніх у залі засідань (всього у ВР АРК 100 депутатів).

У пояснювальній записці наголошується, що парк створюється для «забезпечення оптимальних умов раціонального використання природно-заповідного фонду» кримської автономії, а ухвалення постанови ВР АРК про його створення не вимагає додаткових витрат із бюджету.

Як йдеться в додатку до постанови ВР Криму, загальна площа парку становить 1561 гектар, він розташований у районі феодосійського селища Щебетовка і судакського села Сонячна Долина. Там росте 913 видів наземної флори вищих судинних рослин, що становить близько 34% флори Криму.

«Для флори дослідженого району характерний високий показник ендемічності. Понад 150 видів флори потребують особливої охорони, оскільки є рідкісними для Криму. 52 види рослин занесено до червоних книг. 42 види безхребетних занесено до Червоної книги України», - йдеться в додатку.