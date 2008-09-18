У Києві маршрутка провалилася під землю (фото)
17:16, 18 вересня 2008Разное
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Подія у Соломенському районі
У Соломенському районі Києва на перетині вулиць вул. Народної і Клінічної відбулося "підземне" ДТП – маршрутка провалилася в дірку в асфальті, повідомляє «Друга смуга».
З`ясувати причини події видання намагалося у "Київавтодора", але виразних коментарів так і не отримало. Все звелося до того, що "ми нічого не знаємо і навіть, якщо таке було – значить підмило дорогу. Дощ... буває". Як вдалося з`ясувати, ніхто з людей не постраждав, оскільки маршрутка на момент ДТП було порожньою.
Фото "Друга смуга"
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