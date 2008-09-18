У Києві маршрутка провалилася під землю (фото)

У Соломенському районі Києва на перетині вулиць вул. Народної і Клінічної відбулося "підземне" ДТП – маршрутка провалилася в дірку в асфальті, повідомляє «Друга смуга».

З`ясувати причини події видання намагалося у "Київавтодора", але виразних коментарів так і не отримало. Все звелося до того, що "ми нічого не знаємо і навіть, якщо таке було – значить підмило дорогу. Дощ... буває". Як вдалося з`ясувати, ніхто з людей не постраждав, оскільки маршрутка на момент ДТП було порожньою.

Фото "Друга смуга"