Французький суд покарав папарацці за знімки принцеси Діани

Паризький апеляційний суд визнав винним британського папарацці Джейсона Фрейзера (Jason Fraser) у вторгненні в приватне життя принцеси Діани, повідомляє AFP. Фрейзер сфотографував принцесу Діану та Доді аль-Файєда, коли вони цілувалися на яхті.

Апеляційний суд скасував вердикт нищого суду від 2006 року про невинність фотографа і призначив Фрейзеру покарання у вигляді штрафу розміром 3000 євро. На таку ж суму оштрафовано видавця французького щотижневого журналу France Dimanche за публікацію фотографій Діани та аль-Файєда 1997 року. 41-річний Фрейзер також мусить виплатити єгипетському мільярдерові Мухаммеду аль-Файєду, батькові друга Діани, 5000 євро як компенсацію моральної шкоди.

Мухаммед аль-Файєд, власник одного з фешенебельних магазинів Лондона Harrods і паризького готелю готелю Ritz, подав до суду на Фрейзера через зазначені фотографії, зроблені ним незадовго до смерті принцеси Діани і Доді аль-Файеда в серпні 1997 року.

Папарацці сфотографував поцілунки Діани та аль-Файєда на яхті на італійській Рів`єрі і продав знімки провідним світовим таблоїдам. Загалом видання заплатили Джейсону Фрейзеру більше двох мільйонів євро. Фрейзера судили у Франції, оскільки знімки з британських газет були передруковані у французькій пресі, в тому числі і в журналі France Dimanche.

Суд 2006 року ухвалив, що Фрейзер невинний, оскільки Діана і аль-Файєд, відпочиваючи на Рів`єрі, не приховували своїх відносин від фотографів і цілувалися відкрито.

Проте Апеляційний суд ухвалив діаметрально протилежне рішення. Суд зазначив, що фотограф не може тлумачити доступність людини для зйомки як "безумовну згоду на те, щоб її фотографували, а знімки були оприлюднені". У рішенні також зазначено, що сильні фотооб`єктиви, які використовують професійні фотографи, можуть зробити доступним для зйомки практично будь-яку людину.

Адвокат Джейсона Фрейзера заявив ЗМІ, що рішення Апеляційного суду є "вельми сумнівним", тому воно буде оскаржене у Верховному суді Франції.

Лента.ру