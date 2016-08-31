Презентація всесвітньо відомої наукової конференції Falling Walls Lab Kyiv 2016

На прес-конференції будуть представлені наукові проекти Falling Walls Lab Kyiv та Falling Walls Venture Kyiv, які відбудуться 29 вересня в столиці України. Будуть обговорені історія і важливість проекту для розвитку світової науки та бізнесу, оприлюднена інформація про створення сприятливих умов для молодих вчених та успішних вітчизняних стартапів. У Вас буде можливість прямого спілкування з українськими винахідниками та вченими, знайомство з їх науковими бізнес-проектами безпосередньо в ході заходу. Також будуть порушені питання розвитку української науки, інноваційних винаходів українців і їх суспільної користі.

Прес-конференція, яка анонсує наукову конференцію Falling Walls Lab Kyiv 2016

Час: 31 серпня 2016, початок об 11:00. Акредитація з 10:15

Місце: офіс компанії «Bayer», бізнес-центр «Тріо», вул. Верхній Вал 4-б, 6 поверх.

Спікери:

Віталій Кличко, засновник Фонду Кличка, Київський міський голова;

Аліна Носенко, перший представник України у Falling Walls Lab 2012 у Берліні, директор Фонду Кличка;

Олександр Шиманко, переможець Falling Walls Lab Kyiv 2015;

Ігор Бєда, старший віце-президент та керуючий директор GlobalLogiс в Україні;

Володимир Домалюк, керівник аграрного підрозділу компанії «Bayer» в Україні.

Програма:

10:15 - 10:45 Реєстрація преси

11:00 - 12:00 Прес-конференція

12:00 - 13:00 Спілкування зі спікерами, науковцями та винахідниками

Всесвітня наукова конференція Falling Walls Lab - новий формат акумулювання прогресивних наукових концепцій, відкриттів та бізнес-ідей.

Цього року вдруге в історії України наукова конференція Falling Walls Lab відбудеться у Києві в КВЦ «Парковий». Це стало можливо завдяки Фонду Кличка, який завжди підтримує інноваційні ідеї, спрямовані на розвиток України як прогресивної частини сучасного світу, а також небайдужим представникам українського та міжнародного бізнесу: компаніям «EPAM», «SoftServe», «Globallogic», «Bayer» та «Microsoft Україна».

На прес-конференції, яка відбудеться в офісі компанії Bayer, будуть присутні винахідники, науковці та бізнесмени, які зробили інноваційні прориви в 2016 році.

Акредитація для ЗМІ обов'язкова.

e-mail | maksym.rozenko@klitschko-brothers.com | Максим Розенко | +38 050 342 92 23 | +38 067 445 00 82

Довідка: конференція Falling Walls Lab, що заснована 9 листопада 2009 року, в 20-ту річницю падіння Берлінської стіни, відбувається у форматі «талант-шоу» для молодих дослідників і винахідників і цілком відповідає своєму гаслу «Яка стіна впаде наступною?».

Формат конференції такий: у кожного з учасників є три хвилини і три слайда презентації для того, щоб представити свій проект перед членами журі та глядачами.

Протягом року проходять регіональні конференції - «лабораторії», в яких беруть участь представники 50 країн світу. Восени у Берліні відбувається фінальна конференція, де у присутності знаменитих учених, політиків і бізнесменів, визначаються переможці, які отримують можливість реалізувати свої проекти.

Falling Walls Venture - зібрання науково обґрунтованих стартапів, інвесторів і лідерів громадської думки. Близько 20 провідних академічних інститутів і венчурних капіталістів представляють свої найвидатніші наукові проекти аудиторії і поважному журі. Вперше засідання відбулося 8 листопада 2015 року, напередодні Falling Walls Conference 2015, в Берліні.

Звернення Володимира Кличка до потенційних учасників науковою конференції.