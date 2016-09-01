"Твій ідеальний Еко Дім" - збудуємо місто разом з REHAU

Створи 3D модель твого ідеального ЕКО будинку, використовуючи сучасні та енергоефективні технології, а також труби REHAU, та стань одним з 3-х переможців, чиї роботи будуть експонуватися на території офісу компанії REHAU у Німеччині, або одним з 30-ти чиї роботи будуть експонуватися на території аеропорту «Бориспіль» та Центру української культури та мистецтва. На переможців чекають цінні призи, а також спеціальний приз «Приз глядацьких симпатій» від авіакомпанії «МАУ».

Минулого року відділ Внутрішніх інженерних мереж компанії REHAU започаткував Всеукраїнський Конкурс Дитячих Малюнків «Дитячі Мрії», який проходив в декілька етапів і кращі роботи були представлені на виставці в Національному заповіднику «Софія Київська». Результатом стало створення першого в Україні музею REHAU з усіма роботами Конкурсу.

«Цього року ми вирішили продовжити соціальну ініціативу та підтримати талановиту молодь України і створили проект для майбутніх архітекторів, дизайнерів, будівельників та творчих особистостей «Твій Ідеальний ЕКО Дім». Сподіваємося, що завдяки даному Конкурсу Україна зможе відкрити нові таланти та реалізувати нові шедеври», говорить Максим Солоненко, директор з маркетингу та збуту відділу Внутрішніх інженерних мереж компанії REHAU.

Всеукраїнський Конкурс Еко Будинків «Твій Ідеальний ЕКО Дім» - це конкурс для студентів вищих навчальних закладів перших-п’ятих курсів будь-якої форми навчання. Всеукраїнський Конкурс відбудеться з 24 серпня по 15 листопада 2016 року. Роботи будуть прийматися з 24 серпня до 24 жовтня!!!

Що необхідно зробити для участі у Конкурсі: