Прес-конференція Першого добровольчого мобільного шпиталю "ПДМШ переходить у контрнаступ по всіх фронтах"

2 вересня (п'ятниця) 2016 року об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться прес-конференція Першого добровольчого мобільного шпиталю ім. Миколи Пирогова на тему: «ПДМШ переходить у контрнаступ по всіх фронтах».

Питання, що будуть висвітлені:

Чи й надалі медики-добровольці здійснюватимуть свою місію на Сході України?

Коли і де відбудеться найближча ротація?

Як вирішується питання з наданням громадянства медику-волонтеру Ользі Сімоновій? Маєте змогу запитати безпосередньо в неї!

p.s. Як волонтери ПДМШ надали кваліфіковану допомогу знімальній групі TV на Сході України.

Організатори прес-конференції: Інститут Горшеніна, Рух «Справедливість»

Учасники прес-конференції:

ГЕННАДІЙ ДРУЗЕНКО - співзасновник та керівник ПДМШ ім. Миколи Пирогова, радник міністра охорони здоров’я

МАРКІЯН ЛУБКІВСЬКИЙ – Надзвичайний та Повноважний Посол, координатор Руху В. Наливайченка «Справедливість»

ОЛЬГА СІМОНОВА – парамедик ПДМШ ім. Пирогова

Після прес-конференції запрошуємо журналістів відвідати Державну Міграційну Службу разом з представниками ПДМШ та руху «Справедливість».

Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62

Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 18б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка)