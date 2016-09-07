Підписання Меморандуму між Союзом юристів України і Союзом Чорнобиль України

11-00 - Відбудеться підписання Меморандуму про співпрацю між Всеукраїнською громадською організацією «Союз юристів України» та Всеукраїнською громадською організацією інвалідів «Союз Чорнобиль України».

Зважаючи на те, що відповідно до Указу Президента України № 702/2015 від 14 грудня 2015 року, поточний 2016 рік оголошено роком вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильскій АЕС, Сторони мають намір посилити співробітництво в інтересах ефективнішого захисту членів Сторін, прав і свобод людини, розвитку України як демократичної правової держави. Основні напрямами співробітництва: проведення юридичних експертиз, підготовка пропозицій щодо проектів законодавчих і нормативних актів з питань підвищення ефективності соціальної політики; посилення правової допомоги у захисті конституційних прав громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи; взаємодія з міжнародними фондами та організаціями щодо реалізації благодійних програм; підготовка спільних пропозицій щодо проекту Загальнодержавної цільової програми мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи, а також проектів інших державних програм з питань безпечного використання атомної енергії тощо (головний офіс Союзу юристів України, вул. В.Житомирська, 15).

Телефон для додаткової інформаціїї: 095- 557-70-33.