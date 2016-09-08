В УНІАН проходить прес-конференція про "прокурорський рекет" в Україні (подію завершено)

Як йдеться в анонсі події, мова піде про "ганебну тенденцію роботи прокуратури, яка проглядається по всій Україні".

До участі запрошені представники Генеральної прокуратури України та НАБУ.

Спікери: адвокат Іван Староста (адвокатське об'єднання "Клочков і партнери") (Київ), Олександр Головатенко (Черкаси), адвокат Олег Плаз.

"Жертвами прокурорського свавілля стають представники малого бізнесу. Схема, за якою працюють злочинці в погонах: безпідставне проведення обшуку - вилучення всіх матеріальних цінностей, в тому числі грошей - відмова повертати вилучене майно після з'ясування обставин. Більш того, навіть позитивні рішення суду на користь постраждалих прокурори по всій Україні ігнорують, масово порушуючи закон і не виконуючи рішення судів. Скарги на злочинців в прокурорських погонах в Генеральну прокуратуру повертаються на розгляд тим же прокурорам на місця, і потерпілі роками не можуть отримати свою власність без будь-якої мотивації", - йдеться в анонсі події.