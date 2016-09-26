Публічна консультація: "Що перешкоджає громадянам бути обраними на вільних і чесних виборах?"

У консультації візьмуть участь представники парламентських фракцій, які залучені до реформи виборчого законодавства.

Модератор – Соня Кошкіна, шеф-редактор LB.ua

Питання, що виносяться на обговорення:

● Чому потрібно змінити виборчі правила?

● Яка виборча система потрібна Україні на парламентських та місцевих виборах?

● Великі гроші у політиці. Як змінити роль фінансів у виборчому процесі?

● Як збалансувати доступ до медіа для політичних партій та кандидатів?

До участі у дискусії також запрошені народні депутати України, представники непарламентських партій, експерти, політичні консультанти та журналісти.

Це п’ята публічна подія в рамках реалізації повного циклу публічної політики «Рівний доступ до політики», який ініціювали ГО «Центр UA» та аналітичний центр «Колегіум Анни Ярославни» (КАЯ). Акредитація ЗМІ перед початком заходу за посвідченням преси.

Контакти для пропозицій та зауважень: Єгор Поляков

poliakov.centreua@gmail.com, 093-465-29-91

Контакти для ЗМІ: Ярослава Прокопенко

yaroslava.prokopenko@gmail.com, 095-724-47-33