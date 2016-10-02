Ексклюзивна презентація нової студії одягу VOVK

На честь відкриття студії-рекордсменки – VOVK подолала психологічну позначку в 200 кв. м, відбудеться грандіозне шоу за участю найстильнішого музичного проекту у Східній Європі – групи LAFESTA! Відомі на весь світ ритми lounge opera & funk house по ексклюзивним event`ам Apple, Google,Sony, Pepsico, Coca-Cola, Armani, Chanel – тепер в Одесі й звучать вони спеціально для Вас!

Море сюрпризів і подарунків від VOVK - настрій не на один місяць вперед гарантовано, але краще один раз побачити - чекаємо Вас 2 жовтня в ТРЦ CityCenter за адресою: просп. Жукова, 2 (1-й поверх). Початок о 15:00. Прохання повідомити про свою присутність, для журналістів передбачені сюрпризи!

Контактний номер: 0678243034 (Анастасія - бренд-менеджер VOVK