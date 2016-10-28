Прес-конференція, присвячена прем`єрі вистави "Ежик в Тумане" за участю зірок Латиського театру та кіно

Запрошуємо Вас взяти участь у прес-конференції, присвяченій прем`єрі вистави «Ежик в Тумане» за участю зірок Латиського театру та кіно. З 28 жовтня по 5 листопада відбудеться тур вистави 7-ма містами України – Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг, Миколаїв, Одеса, Херсон та Київ.

У прес-конференції візьмуть участь видатні актори Арніс Ліцітіс, Іварс Калниньш та Мартіньш Вілсонс, а також заступник посла Латвії в Україні Каріна Лея.

Дата: 28 жовтня 2016 р.

Час: 10:00

Місце проведення: Посольство Латвійської Республіки в Україні

Адреса: вул. Івана Мазепи 6Б.

Акредитація на захід обов’язкова за ел. адресою:karina.leja@mfa.gov.lv

Тел.: 050 334 34 60

Звертаємо вашу увагу, що для участі у заході вам потрібно буде взяти з собою крім журналістського посвідчення також паспорт, адже прес-конференція буде відбуватися на території Посольства.

Детальніше - за посиланням.