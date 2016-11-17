Виставки "Освіта та кар’єра – День студента 2016" та "Освіта за кордоном"

17-19 листопада 2016 року у Національному центрі ділового та культурного співробітництва «Український дім» відбудуться Тридцята щорічна міжнародна спеціалізована виставка "Освіта та кар’єра – День студента 2016" та виставка закордонних навчальних закладів «Education abroad» (“Освіта за кордоном”).

Мета проведення виставок:

залучення суспільного інтересу до освіти, пропаганда досягнень України в цій сфері, формування єдиного українського освітнього простору;

інформування молоді про можливості отримання професійної освіти в Україні та за кордоном;

поширення інформації про вакансії і консультування з проблем працевлаштування;

- З 17 по 19 листопада кожен бажаючий матиме змогу отримати інформацію про можливості освіти в Україні та за кордоном безпосередньо від представників як українських, так і закордонних навчальних закладів.

- Тих, кого цікавить навчання в Україні, запрошуємо відвідати виставку «Освіта та кар’єра – День студента 2016», в якій будуть представлені українські виші, серед яких Київський національний університет імені Тараса Шевченка, НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Київський Національний Університет Будівництва і Архітектури, Київський Університет імені Бориса Грінченка, Київський міжнародний університет, Донецький національний університет імені Василя Стуса, Одеський національний медичний університет, Ужгородський національний університет, Національний фармацевтичний університет, Харківський національний університет радіоелектроніки, Національний університет «Одеська морська академія» та інші вищі навчальні заклади з різних регіонів України.

- Крім індивідуальних консультацій і особистих зустрічей, відвідувачі будуть мати можливість прослухати тематичні семінари та презентації від представників Національної академії педагогічних наук України, Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України, Сampus France Україна, Вроцлавського муніципалітету, коледжів та університетів, які беруть участь у виставках.

- 17 листопада в рамках виставки "Освіта та кар’єра – День студента 2016" з 12.00 до 17.00 відбудеться «День 1С:Кар'єри» – масовий просвітницький захід для студентів навчальних закладів всіх рівнів акредитації та випускників, які хочуть почати свою кар’єру в області інформаційних технологій. .

У виставці “Освіта за кордоном” братимуть участь навчальні заклади і організації Великої Британії, Болгарії, Малайзії, Кіпру, Чехії, Ізраїлю, Польщі, Франції, Греції, Латвії, Литви, Естонії, Словаччини, Румунії, США. Також у виставці беруть участь провідні українські освітні агенції, Ізраїльський культурний центр при посольстві Держави Ізраїль в Україні, Чеський центр при Посольстві Чехії в Україні, Сampus France Україна та Французький інститут в Україні.

Виставки розраховані на тих людей, які хотіли б навчатися як в Україні, так і за кордоном, а також тих, кого цікавлять програми вивчення іноземних мов, середня освіта в Україні або за кордоном, та, звичайно, вища освіта.

Програма та перелік учасників виставки розміщені на сайтах:

www.osvitainfo.com.ua, www.edu-abroad.com.ua

Урочисте відкриття виставок відбудеться 17 листопада 2016 р. об 11.00 в Національному центрі ділового та культурного співробітництва „Український дім” (Хрещатик, 2)

Виставки працюють:

17 – 18 листопада 2016 року 11.00 – 18.00

19 листопада 2016 року 11.00 – 17.00

Організатор заходів: Товариство «Знання України», Київський молодіжний центр за підтримки Міністерства освіти та науки України та Національної академії педагогічних наук України.

Тел.: (044) 287-37-43, 237-85-43