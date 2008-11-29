Україна вимагає від ЄС річних віз для дальнобійників

Україна вимагає, щоб країни Європейського Союзу видавали для українських водіїв-дальнобійників візи терміном не менше ніж на рік.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це повідомив сьогодні журналістам заступник міністра закордонних справ України Костянтин ЄЛІСЄЄВ після засідання Спільного комітету з виконання угоди між Україною та ЄС про спрощення візового режиму.

“Ми вимагаємо, щоб візи для водіїв-дальнобійників видавалися терміном не менше ніж на рік”, - сказав він.

“Ми категорично проти, щоб візи використовувались як елемент недобросовісної конкуренції”, - додав К.ЄЛІСЄЄВ.

Він зазначив, що на сьогодні українські водії досить часто програють конкурентам з інших країн, зокрема, з Туреччини, саме через те, що країни-члени ЄС не видають їм довгострокових віз.

За словами заступника міністра, саме тому в сьогоднішньому засіданні Комітету взяв участь представник Міністерства транспорту і зв’язку України.

Як повідомляв УНІАН, 18 червня 2007 року Україна та ЄС підписали угоду про спрощення візового режиму, яка набула чинності з 1 січня 2008 року.